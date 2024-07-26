星巴克、藍瓶專挑老宅...歷史建築活化不只觀光 隱藏節能減碳

放眼大稻埕、博愛特區的城中，以及萬華老街，連綿的老屋都是訴說著台北市的斷代史。台北市總計有500多處的文化資產，持續著手修復再利用，學者表示，古蹟或歷史建築的再利用不僅是觀光，更有著淨零碳排的節能效益，而保存文化也象徵城市文明開化，更增加對城市的認同。

台北科技大學工業設計系副教授李東明說，從觀光的角度來看，各國觀光客造訪台灣，除了101之外，不會想要走訪高樓大廈，反而是想探訪台灣特色的建築，這也是星巴克、藍瓶咖啡（Blue Bottle）喜好挑選古蹟等老宅駐點，就是發現建物能夠吸引喜愛喝咖啡的顧客。

再者，古蹟或歷史建築的再利用，實際面就是節能減碳。李東明表示，各國及各大企業暢談2050淨零碳排、SDGs等目標，其實早在20多年前就再思考建築的節能，加上現在高齡少子化，以日本為例，連續17年人口負成長，「這樣還需要這麼多新的建築嗎？」因此，與其減少建築物的廢棄物，不如直接減少興建建築。

他說，可以將每個時代有趣、特殊的建築物留下，以當今結構技術等，維持建築物相當容易，無需改建、重建，這都是節省很多混凝土、鋼筋等不可逆的耗材，而歷史建築若保留原先功能，或者部分轉換繼續使用。

談起台北市的古蹟、歷史建築再利用，總會先想到大稻埕迪化街，李東明說，在1988年迪化街碰到了拓寬，兩旁建物面臨拆除命運，於是現任台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華發起「我愛迪化街」運動，得以完整保留，爾後台北市在2000年也提出容積移轉政策。

李東明說，大稻埕由於危機串起了大家的團結，相較之下，衡陽路、博愛路的城中區則是沒有拓寬等壓力，但其實該地段緊鄰總統府，更是日本時代皇親貴族、達官顯要第一個落腳處，因此是當時的樣板街區，古蹟或歷史建築更有其獨特。