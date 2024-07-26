北市85歲至98歲長輩敬老金 有望加碼成3000元

北市宣布今年重陽活動開跑，邀請長輩踴躍使用敬老卡並規劃一日遊行程；而85至98歲敬老金預計加碼為新台幣3000元，預算經議會點頭後，明年就可發放。

北市社會局今舉行「悠遊臺北 敬老卡自在 樂遊徵件活動」記者會，宣布今年重陽節活動開跑，即日起至8月31日止，邀請長輩分享使用敬老卡的一日遊行程規劃，徵件主題分為藝文共學習及健康樂生活，後續將選出12名敬老卡達人。

台北市長蔣萬安致詞時表示，為便利長者的生活需求並鼓勵長者外出活動，提供65歲以上長者每月480點敬老悠遊卡點數，並不斷致力於擴大敬老卡使用範圍，今年7月15日起更擴大台鐵乘車補助起訖站範圍至北北基桃宜5縣市任一站，每趟補助更提高至150點。

蔣萬安表示另將擴大國道客運北北基桃宜路線，補助敬老車資，預計10月實施。

社會局長姚淑文並表示，針對85歲到98歲級距，敬老金預計從1500元增加為3000元，其他級距維持不變，預算今年將送議會審議，若通過，明年就會發。

社會局提醒自8月19日至9月6日，長輩可持敬老卡至台北捷運各車站悠遊卡加值機、全台四大超商及全台美廉社靠卡領取敬老金。

社會局表示，以「敬老、安老、挺老、 顧老」出發，規劃重陽節系列活動，邀請長輩外出走走，一同參與社會。