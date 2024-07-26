北市歡慶父親節 8/8運動場館免費再享U-Sport好康

8月8日父親節即將到來，台北市體育局推出「與父同行．帶爸出門」系列活動開跑，爸爸們凡於8月8日至北市12區運動中心等場館，不只享健身房及泳池免費入場，陪伴子女也能享半價優惠，另U-Sport計畫加碼響應慶佳節，只要到合作的公民營運動場館的市民會員，即可獲得「88U幣」。

體育局長王泓翔表示，為鼓勵打拚扛家、忙於家務的爸爸們，8月8日當天至12區運動中心、各公園泳池、台北市網球中心，可享健身房及泳池入場免費，邀請市民踴躍帶著最親愛的老爸外出，陪同子女還能享半價優惠。

王泓翔說，體育局臉書官方粉專「臺北運動吧」也有父親節專屬活動，只要8月11日中午12點前，按讚分享該篇抽獎貼文並於留言區，曬出自己與父親的運動合照，就有機會抽得米家mini筋膜槍、mizuno短袖上衣、mizuno運動袋等好禮。

不只運動場館優惠，北市府各局處同慶父親節，推出「性平教育課程」探討父職角色、青春期親子關係講座、性別平等主題書展及課程等；各式親子活動則有親子攀岩、地板冰壺、樂齡巡迴運動指導團、動物園親子活動等。台北市立動物園祭出父親節入園送限量禮、天文科學教育館及青年局直排輪場也提供專屬優惠等。