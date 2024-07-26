新北19座公園雖設禁菸鈴 家長嘆：孩子邊玩邊吸二手菸

全台力推無菸環境，尤其公園綠地更是禁菸。但新北家長無奈說，小孩邊玩特色遊具邊吸入二手菸，新北3年前雖陸續在蘆洲、三重等19座公園設禁菸鈴。民代說，其他里長也想爭取，一支禁菸鈴6萬，但市府卻說要等中央核定補助，市府應積極設置。衛生局允諾未來規畫共融及全齡公園，會評估將禁菸鈴設置納基本項目。

市議員李倩萍表示，市府2021年起推動舊公園更新及特色公園改善計畫，預計2026年底完成250座老舊公園更新及特色遊具改造，盼提升市民休憩品質，但卻常接獲家長陳情，這些公園缺乏有效遏止菸害的設施，恐讓市府美意打折。

一名家長坦言，假日常帶孩子到三重公園遊玩，但卻還是不時會聞到飄來的菸味，也不敢直接去跟吸菸者反映，擔心會雙方起衝突。另一名家長則說，不知道公園有禁菸鈴存在，且也會害怕會不會按了就被仇視。

李倩萍表示，目前蘆洲仁愛公園、三重大同公園、三重永盛公園等部分公園都有設禁菸鈴，里長反映設置效果佳，但新北至今設置禁菸鈴的公園比例卻還不到10%，「每座禁菸鈴僅需6萬元預算，市府卻推說要等中央菸捐補助預算核定」，明顯推託，應自編預算盡快全面增設。

新北衛生局表示，目前已裝設禁菸鈴包括中和區、蘆洲區、三重區、新店區、新莊區、樹林區、土城區、汐止區、永和區及板橋區等10區，共19座公園、19座禁菸鈴，2021年設禁菸鈴的公園陳情件數，自57件下降至去年23件，成效為降低六成陳情數。

衛生局表示，禁菸場所都可依需求設置，但設置位置需考量其位置是否有供應電源、與住宅區距離及廣播音量等，公園設禁菸鈴僅為菸害防制措施一環，因稽查人力有限，故裝設禁菸鈴在菸害熱點公園，提醒吸菸行為人熄菸或離開禁菸場所，同時避免與不吸菸民眾爭執，將持續增設中。

衛生局強調，新北未來規畫共融及全齡公園時，也會評估將禁菸鈴設置納基本項目，來維護民眾健康。

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