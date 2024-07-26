南港成德國小人行道圍牆恐倒 市府稱「今年沒錢修」挨批草菅人命

台北市長蔣萬安力推人本交通，洗刷行人地獄惡名，然而南港成德國小周圍人行道全面重鋪，月初動工不久就喊卡，原因是樹木竄根恐影響圍牆結構釀倒，教育局稱今年沒錢、明年會編預算修繕。議員李明賢不滿，安全可以拖到明年？要是圍牆倒塌，家長、學生就可能受傷，批教育局根本草菅人命，為何不趕緊處理？

議員李明賢指出，成德國小周圍人行道路樹竄根，導致地磚凸起，過往曾有行人經過被絆倒濺血，縫了好幾針。他與聯成里長李品君為此爭取人行道更新工程，預算1700萬元，7月5日順利開工，然而新工處委外廠商施工到一半臨時喊卡，發現東新街63巷的圍牆傾斜、地基不太穩，貿然施工恐有倒塌危險之虞，目前暫時停工。

李明賢說，由於通行民眾與學生甚多，7月16日再邀相關局處協調，了解圍牆何時完工、安全評估及有無傾倒危險，經教育局調查，此圍牆1999年12月興建，期間雖有優化整修，月中會勘發現樹木竄根恐影響圍牆結構的問題，教育局稱基於安全考量，會編列預算修繕。

他表示，校園是教育局管轄，人行道則屬新工處業務，教育局對此一直在踢皮球，把責任推給新工處，稱新工處編列預算，而教育局今年沒有預算，明年才要做。

李明賢直言，人行道通行涉及行人安全，圍牆結構不穩倒塌，受害的是家長、學生和民眾，「安全可以拖到明年？」要是真的沒有錢，也可動用二備金或緊急預算來支應，他不滿教育局每次都搬出預算來卡，批公務員腦袋太死板，鴕鳥心態真的要不得，教育局根本草菅人命、官僚心態。