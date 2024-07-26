台灣首座現代百貨！城中菊元再現 國泰：徵件累積修復能量
台灣第一座現代化百貨公司、菊元百貨在國泰建設及民間團體籌備，今天舉辦「守護城中 再現菊元」的特展，利用空間舊址二樓空間陳設當年的歷史。台北市長蔣萬安出席表示，市府會投入資源活化文化資產，國泰建設也透露，未來將徵件菊元回憶，累積修復再利用的能量。
菊元百貨創立於1932年，比台南的林百貨、高雄的吉井百貨成立更早些。菊元創辦人重田榮治引進現代化經營理念、豐富商品，成為台北市民購物天堂和社交中心，裡頭更有第一座提供給大眾使用的流籠（電梯），歷經戰後輾轉易手，台北市文化局在2017年將其公告為歷史建築。
菊元百貨當今的持有者國泰建設，並與台北市古蹟與歷史建築保存基金會、台灣歷史資源經濟學會執行，一同守護這座歷史文化資產，近期在該棟大樓二樓舉辦免費特展，展示建築風格、以及走讀文化互動。
台北市長蔣萬安出席記者會，他說，今年也是台北市建城140周年，菊元百貨在當年新穎的七樓建物，被稱為「七重天」，更是座落城中的要道，見證了商場更迭繁榮。台北市盤點有500多處的文化資產，市府持續投入資源活化，承載歷史的意義。
國泰建設董事長張清櫆表示，今年正逢公司60年，舉辦特展不僅是重溫過去的光輝，更讓年輕世代了解、珍惜這段歷史，日後也會舉辦記憶徵集活動，搜集各界有關菊元的珍貴史料，累積未來修復再利用的能量。
台北市議會議長戴錫欽也說，菊元百貨現址是以玻璃帷幕遮罩，主建物沒有遭到破壞，非常期待日後有機會能恢復到1932年創立之始的樣貌，屆時也能吸引國際觀光，除了市府、民間等努力之外，議會也會在預算上給予支持。
記者會中，日本台灣交流協會新聞文化部部長村本千晶也到訪，這次重田榮治的故鄉山口縣岩國市長福田良彥也親筆致信感謝，重田榮治的外孫中治宣光也致電並致贈開鏡儀式的清酒。展覽從7月18日到2025年1月5日。
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