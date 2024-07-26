「望春風」在這創作！大稻埕「臨秋居」修復開幕

台灣詞人李臨秋位於台北市大稻埕的故居，歷經一年修復工程、投入2000萬元經費，於今天舉辦「臨秋居」開幕。文化局長蔡詩萍出席記者會表示，前前後後感謝各方及李臨秋么子李修鑑，才得以保住珍貴歷史建築。未來典藏文物之外，舉辦常態音樂活動、社區關懷等，更多族群踏入其中。

「獨夜無伴守燈下，清風對面吹…」朗朗上口的這首「望春風」是詞人李臨秋所作，創作地點正是在坐落於大稻埕西寧北路巷口的這座故居。文化局介紹，其故居為在地茶商陳天來家族所有，原有建築隨清光緒13年、西元1887年建街時起造，為二階層磚石木構造的中西混和風格建築。

約莫於昭和7年、西元1932年改建為北側8開間的二階層煉瓦造店屋建築。南側為大型製茶工廠，日治時期為南興茶行所在，現為全祥茶莊精製廠。台北市府則於2022年2月指定為直轄市定古蹟，並於同年11月啟動古蹟修復。

文化局長蔡詩萍表示，老屋重生最重要的關鍵是李臨秋的么子李修鑑，李修艦在家族債務問題及產權糾紛中，最終於2020年10月成功行使優先購買權，保住了這座珍貴的歷史建築。

蔡詩萍說，文化局作為文化資產主管機關，在所有權人取得完整故居建物權益後，於2022年度核定申請修復工程經費補助，總經費約2000萬元，以及250萬元的展示工程經費，以公部門補助約8成比例及所有權人自籌2成，呈現官方資源整合。