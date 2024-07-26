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台北市重陽敬老金明年將加碼 85歲至98歲發3000元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市社會局上午舉辦「悠遊台北‧敬老卡自在 樂遊徵件活動」記者楊正海／攝影
北市社會局上午舉辦「悠遊台北‧敬老卡自在 樂遊徵件活動」記者楊正海／攝影

一年一度的9月9日重陽節，各縣市政府將發放敬老金等福利。北市社會局表示，台北市重陽敬老金明年將會加碼，針對85歲到98歲的級距，從原本1500元，增加為3000元；65歲至84歲仍維持1500元，預算將增加約9800萬元，今年送議會審議後，明年發放。

今年台北市敬老禮金發給對象為設籍北市至重陽節當日已達3個月以上，發放金額於當年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之長者，每人1500元；於當年12月31日年滿99歲（原住民為89歲）以上之長者，每人1萬元及禮品1份， 將直接匯入長者帳戶。

北市社會局上午舉辦「悠遊台北‧敬老卡自在 樂遊徵件活動」市長蔣萬安參加，也宣布宣布113年重陽活動開跑。北市為鼓勵長者走出戶外，參與社會及推廣敬老卡使用範圍並宣傳113年7月擴大台鐵使用範圍。今年度重陽節活動規劃樂遊徵件活動，邀請長輩分享使用敬老卡的1日遊行程規畫。

同時，為表達對長者的尊重及照顧，推動敬老觀念之重要性，今年度重陽敬老禮金除以匯款領取或本人親領外，亦可以敬老卡靠卡領取，提供多元的領取管道。

北市社會局長姚淑文指出，重陽敬老金明年將加碼，是針對85歲到98歲的級距，從原本1500元，增加為3000元，其他級距維持不變，預算部分，今年將送議會審議，若順利通過，明年就會發放。

姚淑文也說，今年敬老卡使用相關活動，會結合動物園今年111週年，會邀請長輩到動物園，參加這個重陽敬老活動，這段期間，還會廣邀敬老卡的「使用達人」來說敬老卡到底好不好用？其實她今天聽到活動現場的長輩，都說台北敬老卡好用，未來社會局對敬老卡，會推出更多元的使用方式，或是使用的點數。

蔣萬安也表示，為便利長者的生活需求並鼓勵長者外出活動，提供本市65歲以上長者每月480點敬老悠遊卡點數，並不斷致力於擴大本市敬老卡的使用範圍，自113年7月15日起更擴大台鐵乘車補助起訖站範圍至北北基桃宜五縣市任一站，每趟補助更提高至150點；另將擴大國道客運北北基桃宜路線，補助敬老車資，預計 113年10月實施。

姚淑文指出，自8月19日至9月6日長輩可持敬老卡至台北捷運各車站悠遊卡加值機、全台四大超商及全台美廉社靠卡領取今年度之重陽敬老禮金，並享有多項通路加碼優惠，提供長輩更多元便利的選擇。

動物園 北市 長輩

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