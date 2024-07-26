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汙水接管流標4次 新北板橋北浮洲增預算再招標

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市汙水接管率達72.47%，其中板橋接管率近9成，但浮洲地區接管程度卻低。圖／新北水利局提供
新北市汙水接管率達72.47%，其中板橋接管率近9成，但浮洲地區接管程度卻低。圖／新北水利局提供

新北市汙水接管率達72.47%，其中板橋接管率雖將近9成，但浮洲地區接管程度卻低。有議員說，南浮洲已發包、北浮洲卻4次流標，對居民不公平，盼同時檢討排水工程，讓浮洲不再淹水水利局表示，浮洲共3個標案總經費8億元，為避免再流標，已提高預算增廠商投標意願，估月底前送採購處續辦招標。

水利局表示，浮洲地區共3個標案，包括板橋第三期第2標、板橋第三期第6標，及板橋第三期第1標招標中，建設總經費8億元。其中南浮洲的第2標為道路汙水管網工程，已於2022年3月竣工；第6標為用戶接管工程，已於今年4月8日開工，預計2027年2月完工。

市議員黃淑君說，目前汙水接管南浮洲已發包，北浮洲卻不斷流標，對居民不公平，希望市府能盡快檢討規畫設計，讓北浮洲住戶也能加速接管汙水工程，同時檢討社區排水工程，盼擺脫淹水之苦。

黃淑君說明，多年浮洲汙水接管不斷延後，感謝市府努力，讓汙水接管計畫能重新啟動，希望盡快發包，讓廠商進場接管。

新北預計年底接管率可達73%，浮洲地區分為南北二個部分，其中北浮洲部分，區段徵收範圍後續由地政局辦理區段徵收併同興建汙水管線工程。

水利局表示，非區段徵收範圍，因計畫道路未開闢、多處路段未開通且道路下布有雨水箱涵、路幅狹小等問題，無法一次性收集全數生活汙水，因此納入第1標工程，但因大環境市場缺工缺料，4次開標均無廠商投標，後請顧問公司訪價，已完成預算調整，增加廠商投標意願。

區段徵收 水利局 淹水

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