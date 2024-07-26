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北市公有超市停車收費過高 惹議

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市議員許家蓓表示，公有停車場都會有參照周遭行情等因素制定停車費率，然而公有超市附設停車場卻有急劇過大的情形，呼籲市場處重新檢視。示意圖。本報資料照片
台北市議員許家蓓表示，公有停車場都會有參照周遭行情等因素制定停車費率，然而公有超市附設停車場卻有急劇過大的情形，呼籲市場處重新檢視。示意圖。本報資料照片

北市共有33處公有超市，其中23處設有停車場，不過，台北市議員發現停車費率、月票皆高於周遭的市場行情，且未定上限額，直言市有土地不應以營利為目的影響市民。市場處表示，未來會重新制定費用上限，訂停車費率也不得超過周邊鄰近公有停車場臨停費率。

台北市議員許家蓓說，過去公有超市附設停車場，多由市場處和民間停車業者簽約，直到2018年市府提出公有超市委外經營，停車場改由超市業者管理，收費以北市公有停車場收費標準去制定費率，但以停管處費率來看，臨停費用每小時收費10元到150元不等，換算下來，月票價格從2400元到3萬6千元不等，差距過大。

許家蓓說，停管處委管公有停車場，會參照周邊行情、車流等訂費率上限額，但是市場處與公有超市業者簽訂時，卻沒有定上限額；例如，信義區三興超市在2018年政策之前，地下二樓月票2800元、地下一樓為3500元，但是改超市管理後，月票變為3800元、4200元，都比周遭車位行情的3500元高。

雖然三興超市業者考量機械車位，需人力管理等，但許家蓓認為，畢竟土地為市有，不能為盈利影響市民權益，市場處與超商業者簽訂契約時，要拿出議價能力。

市場處表示，業者對停車定價，依停車場周轉率及營運成本等因素納入考量，但考量公有停車收費的費率級距偏大，未來對陸續到期的停車場重新標租時，訂定停車費率不得超過周邊公有停車場臨停費率、月票價格。

停車場 北市 超市

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