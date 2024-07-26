北市打造輪椅夢公園 周邊卻不友善

「台北躍動館-新生館」日前動土，特色是結合身障運動友善的「輪椅夢公園」，但周邊的新生公園對輪椅族不友善，地磚高低起伏長700公尺，令輪椅族群在10分鐘路程顛簸難受，議員要求檢討周邊無障礙設施。市府承諾未來會提供身心障礙市民更便利友善運動環境。

議員林珍羽說，新生館標榜以無障礙友善運動為主軸，就應確保無障礙族群權益，但當地新生公園對無障礙族群不友善，例如松江路一側人行道，地磚高低起伏，輪椅族經過，如同通過產業道路，很不舒適，濱江街人行道也是如此，對輪椅族群而言顛簸難受。

林珍羽也說，視障族群的權益保障同樣重要，園內除點字地圖外，不見其他友善視障設施，公園內地形高低起伏，園內可增設導盲磚、引導徑指引視障者，避免因為地形高低差導致意外。要求周邊應做完整友善無障礙配套，以新生公園為中心檢討，包含路緣斜坡、人行道設置無障礙通路、無障礙坡道、導盲設施等。

公園處承諾，配合台北躍動館新生館2026年完工期程，明年就將全面盤點新生公園無障礙環境，包括將設人行道無障礙通路、坡道和導盲設施等。

體育局也承諾，新生館以無障礙運動為場館特色，未來施工必會完善周邊無障礙設施通道。