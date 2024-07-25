颱風凱米遠離 北捷恢復「假日時刻表」

颱風「凱米」逐漸遠離，台北捷運公司今天下午指出，捷運各路線已恢復為假日時刻表，文湖線班距約5.5分鐘，板南線、淡水信義線班距約9分鐘。

台北捷運公司下午發布新聞稿表示，因應颱風「凱米」逐漸遠離，捷運各路線視搭乘人潮逐步縮短班距，已恢復成假日時刻表，文湖線班距約5.5分鐘，板南線、淡水信義線約9分鐘（重疊段4.5分鐘）。

北捷指出，松山新店線班距約6至8分鐘，中和新蘆線約9.5分鐘（重疊段4.75分鐘）。

台北市政府統計，截至今天下午1時止，共接獲1039件災情通報，其中669件為路樹傾倒，工務局已啟動樹木災損聯合救災機制，務求今天內恢復市容。