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颱風凱米遠離 北捷恢復「假日時刻表」

中央社／ 台北25日電
台北捷運。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北捷運。示意圖。圖／聯合報系資料照片

颱風「凱米」逐漸遠離，台北捷運公司今天下午指出，捷運各路線已恢復為假日時刻表，文湖線班距約5.5分鐘，板南線、淡水信義線班距約9分鐘。

台北捷運公司下午發布新聞稿表示，因應颱風「凱米」逐漸遠離，捷運各路線視搭乘人潮逐步縮短班距，已恢復成假日時刻表，文湖線班距約5.5分鐘，板南線、淡水信義線約9分鐘（重疊段4.5分鐘）。

北捷指出，松山新店線班距約6至8分鐘，中和新蘆線約9.5分鐘（重疊段4.75分鐘）。

台北市政府統計，截至今天下午1時止，共接獲1039件災情通報，其中669件為路樹傾倒，工務局已啟動樹木災損聯合救災機制，務求今天內恢復市容。

颱風「凱米」襲台，配合台北市及新北市停班停課，北捷昨天起拉長各路線班距至約15分鐘，並視運量及風速彈性調整，而文湖線昨天因風速達停駛標準，提早在下午3時30分發出末班車、下午4時15分暫停營運。

颱風「凱米」逐漸遠離，台北捷運公司今天下午指出，捷運各路線已恢復為假日時刻表，文湖線班距約5.5分鐘，板南線、淡水信義線班距約9分鐘。圖／擷自台北捷運官網
颱風「凱米」逐漸遠離，台北捷運公司今天下午指出，捷運各路線已恢復為假日時刻表，文湖線班距約5.5分鐘，板南線、淡水信義線班距約9分鐘。圖／擷自台北捷運官網

中和新蘆線 北捷 捷運 文湖線 淡水信義線

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