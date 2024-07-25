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新北電纜地下化達73% 經發局：老舊社區推動不易

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水中正東路81巷行車流量大，周邊地人行道淨寬及道路路幅條件不足，光是找變電箱用地，就花3年多討論。圖／新北市經發局提供
淡水中正東路81巷行車流量大，周邊地人行道淨寬及道路路幅條件不足，光是找變電箱用地，就花3年多討論。圖／新北市經發局提供

新北電纜地下化專案，至今年6月統計比例達73%，是六都第二，但跟台北市相比仍有一段差距，經發局表示，局端接手的案子難度高，多是老舊社區，不但巷弄狹窄，沒有公設空間，甚至正式埋纜線時還會碰到有排水箱涵，碰壁就要改路線，還有天候因素，確實會越來越難推，但還是要頂著壓力繼續做。

民眾常納悶，每個電纜地下化工程才短短一段路，卻要做至少6個月到1年，甚至有的要好幾年。經發局表示，主要道路空間大，容易找地點，幾乎都快做完，接下來往老社區施工，但都是狹窄巷弄，沒有公設用地，路幅不大，要先找變電箱位子就有難度，民眾、店家也不願放自家門口。

經發局表示，找到變電箱位子後，台電要設計下地路線，但老舊社區底下除了有密密麻麻的管線，「最怕碰到有排水箱涵」，沒空間下地就要再花時間規畫其他路線。接著要拜託里長與住戶溝通，改將電線接著建築物中，全部搞定後才會開始設計、施作電箱，再處理附掛的電線，包含第四台、電信業者、監視器、廣報系統等，若遇無主電線，也要公告協尋，前後約花2個月處理，非常耗時耗人力。

第一線人員坦言，也曾碰過住戶沒參加會勘，發現變電箱放住家附近時對此抗議，協調快1年才落幕。社區周邊沒有公設如公園等，就會很難做，甚至有放到捷運線花園、派出所花圃都有。

淡水中正東路81巷為例，因該路段是主要道路，行車流量大，電桿設置位置緊鄰馬路，有影響交通疑慮，雖然從2020年就納入專案，但周邊地人行道淨寬及道路路幅條件不足，光是找變電箱用地，就花3年多討論，經協調放置在安樂伯公園內，也解決地下管線障礙問題，在今年第一季完工。

由於施作電箱時，必須至少斷電4至6小時，會提前至少一周通知住戶，若施工時間在夏季，住戶會抱怨「夏天不准做，等到冬天才做」，所以工程延長3、4個月甚至到冬天才做都有可能。經發局表示，電纜地下化業務繁瑣壓力大，「都是頂著壓力做」，面對人力缺口，也有在盡力補足。

新北市議員戴瑋姍表示，電纜、變電箱是嫌惡設施，樂見其成市府相關作為，但為何沒有全區規畫，市府這麼多年都沒規畫嗎？市議員呂家愷表示，期望中央針對全國電纜地下化做全盤的檢討，制定統一的計畫以及撥補更多的預算，讓地方上執行上有更多彈性，也希望地方政府在執行之餘，考慮區域之間的預算排擠效應，一視同仁。

淡水中正東路81巷行車流量大，經協調放置在安樂伯公園內，也解決地下管線障礙問題，在今年第一季完工。圖／新北市經發局提供
淡水中正東路81巷行車流量大，經協調放置在安樂伯公園內，也解決地下管線障礙問題，在今年第一季完工。圖／新北市經發局提供

人行道 住戶 呂家愷 壓力 淡水

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