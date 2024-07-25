北市打造「輪椅夢公園」 林珍羽曝：輪椅族像走產業道路

台北市長蔣萬安上任後打造一館一特色的「躍動館」，日前動土的新生館，特色之一是結合身障運動友善的「輪椅夢公園」；但議員林珍羽指出，周邊的新生公園對輪椅族不友善，地磚高低起伏長700公尺，令輪椅族群在10分鐘路程顛簸難受，要求檢討周邊無障礙設施。市府承諾未來會提供身心障礙市民更便利友善的運動環境。

「台北躍動館-新生館」15日動土，將原新生公園網球場管理室拆除改建，打造為擁有室內射擊靶場、結合無障礙運動友善的特色運動場館，預計2026年完工啟用。新生館除保留原有的游泳池、籃球場，另設置全國第一座實彈射擊靶場，及結合身障運動友善的「輪椅夢公園」。

林珍羽說，新生館標榜以無障礙友善運動為主軸，就應在周邊做好完整無障礙設施，確保無障礙族群權益，但當地新生公園不友善無障礙族群，例如距離新生館最近入口的松江路一側人行道，地磚高低起伏，輪椅族經過，如同通過產業道路，很不舒適。

另外，除入口外，濱江街、松江路段人行道，皆使用同一地磚材質，整段路程共近700公尺，對輪椅族群而言，顛簸難受，林珍羽還說，她自己曾騎YouBike經過「肺差點被震出來」另外，目前游泳館未設置無障礙通道或斜坡，若輪椅族群想進入，只能靠旁人協助，周邊通道也雜草叢生、路徑太窄等問題。

除輪椅族群權益外，林珍羽說，視障族群的權益保障，同樣重要，園內除點字地圖外，不見其他友善視障設施，公園內地形高低起伏，園內可增設導盲磚、引導徑指引視障者，避免因為地形高低差導致意外。她要求新生公園周邊應做完整友善無障礙之配套，以新生公園為中心做檢討，包含路緣斜坡、人行道設置無障礙通路、無障礙坡道、導盲設施等。

公園處表示，為配合台北躍動館新生館友善無障礙運動主軸，擬於2025年針對新生公園全面檢視盤點無障礙通道環境，2026年施工，配合台北躍動館新生館完工期程，提供完整友善無障礙環境。