先漲再折？公有超市停車收費高 市場處：訂定上限

台北市33處公有超市當中，有23處設有停車場，並由超市業者依法訂定停車費，不過，台北市議員發現費率級距過大，以信義區三興超市為例，月票要價3800元以上，甚至高於周邊行情，呼籲市場處重新檢視。市場處回應，會先針對租約將到期的停車場進行調查，並且制定費用上限。

台北市議員許家蓓說，過去公有超市附設停車場，多是由市場處和民間停車業者簽約進行管理，直到2018年之後，改由超市業者來管理和簽約，並以台北市公有停車場收費制定費率，並且需要提供里民月票優惠，然而，訂價的標準卻相當籠統。

許家蓓指出，以停管處費率來看，臨停費用區間從10元到150元，依據規定換算成月票，價格也從2400元到3萬6千元不等，反觀停管處委託民間管理的公有停車塲，費率會參照周邊行情、車流調整，「但是公有超商卻僅有籠統地規定。」

許家蓓舉例，信義區三興超市原先月票落在2800元到3500元，但是由超市業者管理後，一口氣漲到6000元，且全數都是機械車位，即便有提供里民月票，折扣後也需要3800元、4200元，等同是「先漲價再折扣」。且與周邊相同機械車位行情的3500元到5000元不等，明顯高於行情。

許家蓓認為，市場處在與超商業者簽訂契約中，毫無議價的能力，「但是公有超市及附設停車場都是市有房地，不能為了營利影響市民權益。」

市場處表示，公有超市停車場是依公開標租方式標租給業者經營管理，業者對停車訂價會將停車場周轉率及營運成本等因素納入考量，不過，考量公有停車收費的費率級距偏大，尤其三興超市停車場在2023年9月份重新招標業者進駐，新的經營者費率部分，市場處加強確保權益。

市場處表示，對陸續租約到期的公有超級市場停車場，重新標租時律定停車費率不得超過周邊鄰近公有停車場臨停費率、月票價格訂定價格上限。以提供超市消費者及周邊社區居民停車需求。 信義區三興超市停車場為機械式，即便提供里民優惠的月票方案，也比周遭相通機械式停車位的月租費行情高。圖／台北市市場處提供