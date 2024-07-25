曾見鐵皮掉落…文山區違建鴿舍搖搖欲墜 建管處：1個月內拆除

凱米颱風來襲各地陸續傳出災情，位於台北巿文山區一處頂樓加蓋鐵皮屋，原遭鑑定結構安全有疑慮需拆除，但在地里長表示，先前有發生鐵皮掉落，6月初技師就判定要拆除，卻還在走行政程序，呼籲市府針對有危險建物應加速排案，才能保障公共安全。建管處表示，該案經技師評估雖有公安疑慮，但沒有立即性危險，目前已在走流程，預計一個月內拆除。

在地華興里長陳峙穎表示，該處位於里內辛亥路六段一處頂樓，加蓋了鐵皮屋早期為鴿舍，不過後來沒再使用變成堆放雜物，但由於加蓋結構從平面層看起來並不是那麼穩固，有很多里民看到很危險也向他反映，但該棟樓產權人複雜遲遲無法拆除。

陳峙穎說，該建物曾因大風鐵片遭吹落，差點砸到人，後來有些找人先做一些簡易拆除處理固定，原本建管處告知他建物是既存違建無法拆除，今年6月技師進一步判定結構安全有問題，影響公安需要拆除，但行政流程至今仍在跑，確定無法拆除。

陳峙穎表示，這次凱米颱風最大有強颱威力，其實很擔心房子被吹垮，東西亂飛傷到人，就算這次順利度過，夏季颱風、西南氣流、即時強降雨，都可能影響建物安全，呼籲市府面對這種極危險建物，應優先排案拆除，「而不是挺過一次算一次。」

建管處表示，違建案經專業技師判斷後若有立即性危險就會在第一時間排案拆除，若是僅有公共安全疑慮但無立即危險，建管處會依行政程序通知當事人限期拆除，若未改善，建管處就會依照執行程序通知當事人，並派員前往拆除。