板橋「北浮洲」汙水接管4次流標 新北增預算月底再發包

新北市汙水接管率達72.47%，其中板橋接管率雖將近9成，但之中的浮洲地區接管程度卻低。有議員說，南浮洲已發包、北浮洲卻4次流標，對居民不公平，另盼同時檢討排水工程，讓浮洲不再淹水。水利局表示，浮洲共3個標案總經費8億元，為避免再流標，已提高預算增廠商投標意願，估月底前送採購處續辦招標。

水利局表示，浮洲地區共3個標案，包括板橋第三期第2標、 板橋第三期第6標，及板橋第三期第1標招標中，建設總經費8億元。其中南浮洲的第2標為道路汙水管網工程，已於2022年3月竣工；第6標為用戶接管工程，已於今年4月8日開工，預計2027年2月完工。

市議員黃淑君表示，目前汙水接管南浮洲已發包，而北浮洲卻不斷流標，對居民不公平，希望市府能盡快檢討規畫設計，讓北浮洲的住戶也能加速接管汙水工程，且同時檢討社區排水工程，免除長期淹水的困擾。

黃淑君說明，多年浮洲汙水接管不斷延後，但也感謝市府努力，讓汙水接管計畫能重新啟動，希望可以盡快加快發包，讓廠商進場接管。

新北預計年底接管率可達73%，其中浮洲地區分為南北二個部分，其中北浮洲部分，區段徵收範圍後續由地政局辦理區段徵收併同興建汙水管線工程。