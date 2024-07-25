北市免費公有網球場疑遭霸占營利教球 民怨市府管理消極應開罰

北市公有網球場曾有教練霸占場地營利教球惹議，體育局祭出預約收費制管理。有球友向本報投訴，彩虹河濱公園網球場免費場地長期被占據營利教球，不少人得久候或上前「詢問」，才有得輪流打，即使打1999申訴也無解，批市府管理消極，建議應有罰則或強制性作為。體育局回應，目前未規畫罰則，但會派員加強巡場與宣導。

體育局所轄戶外開放式運動場地400多處，因應運動風氣日盛及落實使用者付費理念，2022年起針對部分運動項目場地，開放民眾上網預約付費使用。其中，轄管市區公園24面、河濱公園83面共107面開放式網球場，前者因面數較少，皆採現場輪流免費使用制，後者則採付費預約使用及現場輪流免費使用雙軌並行。

其中，彩虹河濱公園網球場現有17面場地，其中9面「開放線上預約付費使用」，場地使用費每小時140元，夜間照明設備再加收80元，付費使用人可營利、非營利教學及一般使用，其他8面則「不開放線上預約使用」，僅供現場民眾輪流使用，禁止營利行為。

市民林先生投訴指出，他先前都在華中河濱公園網球場打球，近2年則轉往彩虹河濱公園網球場，每次平日晚上去，幾乎可見教練霸占免費輪流使用的場地在教球，不滿的是對方長期占用為數不多的球場，甚至利用台灣人「不會找麻煩」的心態裝沒事，讓想打球的人沒地方打球。

林先生質疑市府管理消極，如果遇到占用行為，不少球友都曾致電1999投訴，但巡場人員到場猶如做做樣子，稱「場上少於6顆球不算教球」，甚至不諱言都認識那些教練，而教練們看到巡場人員到來，都會直接將球車推出場外；儘管場邊近期貼出禁占場地教球的公告，但效用並不大。

體育局回應，基於國內網球運動日益蓬勃、鼓勵運動產業發展，允許民眾於合法預約付費使用場地營利教學。但部分場地使用民眾多，熱門時段若出現占場教學，體育局立即派員至現場，針對不開放或無人付費預約使用場地，要求現場民眾依規輪流使用，每組以30分鐘為限，禁止長時間占用場地。