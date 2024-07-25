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新北標租市有財產南港精華地45萬 民代憂住宅區變商業地

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市財政局今公告標租6處新北市市有不動產，新莊區副都心184坪住宅空地、月租約16萬，民代憂心住宅區變商業地，要求市府標租後加強稽查。圖／新北市財政局提供
新北市財政局今公告標租6處新北市市有不動產，新莊區副都心184坪住宅空地、月租約16萬，民代憂心住宅區變商業地，要求市府標租後加強稽查。圖／新北市財政局提供

新北市財政局今公告標租6處市有財產，其中南港一塊完整303坪商業用地，租金底價高達45萬元。新莊土地標租兩處，雖在副都心但一塊是建物夾縫、一塊15萬住宅區空地，新北市議員陳世軒要求市府出租後緊盯租客使用狀況，以免空地變餐廳遭非法使用。

新北市財政局今公告標租6處新北市市有不動產，包括板橋區江子翠46坪住宅空地、月租約1萬6，新莊區副都心48坪住宅空地、月租3萬2，新莊區副都心184坪住宅空地、月租約16萬，新店農地307坪月租約3萬、北市南港商業地303坪月租45萬、北市林森南路一處舊屋16坪月租4萬5千元。

新北市議員陳世軒表示，新莊兩處標租地段一處是建物中的夾縫，另一處184坪空地較為完整，但一次租期僅4年且為住宅區，土地月租金底價達15萬，承租人不可能繳15萬僅為入住，周邊多為社區住宅，極可能變成臨時搭建餐廳，市府應合理規劃租金、用途，並在出租後密集檢視承租人使用狀況，以免市有地被非法使用。

新北財政局對此表示，市有土地出租皆不核發土地使用權同意書，意即申請人不得申請建造在土地上蓋房，商業或住宅用地可做為停車場或綠美化等用途，若順利標出後，財政局也將加強稽查，避免市有土地遭非法使用。

新北市財政局今公告標租6處新北市市有不動產，北市南港商業地303坪月租45萬。圖／新北市財政局提供
新北市財政局今公告標租6處新北市市有不動產，北市南港商業地303坪月租45萬。圖／新北市財政局提供

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