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柯文哲談大巨蛋稱如黑白不分的世界 蔣萬安這樣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋。記者林伯東／攝影
台北大巨蛋。記者林伯東／攝影

台北大巨蛋去年完工啟用，外界持續關注何時辦演唱會？北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天說，大巨蛋可以開演唱會前提是完成消防審查，他也回顧8年市長任內處理大巨蛋，從選址、不按圖施工等，稱他最大挫折在於從「黑白分明的世界」突然到一個「黑白不分世界」。台北市長蔣萬安今天表示，面對大巨蛋，他現在就是全力朝向能夠舉辦演唱會的方向努力。

對於大巨蛋何時辦演唱會，目前遠雄正進行相關逃生避難驗證。不過民眾黨議員陳宥丞也提到，有許多承辦廠商認為，就算免錢也不敢承辦演唱會，因為擔心回音造成品質不佳，但向蔣萬安提議，可由政府先出資設燈光、音響、舞台，輪流邀街頭藝人、學校表演測試，卻至今都無下文。

蔣萬安今天表示，面對大巨蛋，市府就是克服各項的困難，包含去年讓大巨蛋正式完工啟用舉辦國際賽事，接下來努力的朝向可以舉辦非體育賽事，包含演唱會在內，這當中任何需要克服的困難，是否都很願意來面對，務實地解決。

大巨蛋 演唱會 蔣萬安

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