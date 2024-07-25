對抗極端天氣積淹水 新北將更新17座抽水站、74組機組

極端天氣近年持續發威，都會區就常有積淹水等問題，抽水站是將市區集中的水抽到河域中，是防汛最後一道防線，新北不少抽水站及抽水機組使用逾20年，水利局表示，接下來預計持續汰舊換新17座抽水站、74組抽水機組，提高抽水量能，降低積淹水機率。

新北共有84座抽水站及347組抽水機組，當中滿多超過20年的站體與機組，審計部先前發現也空轉、起抽水位較高等問題；許多民代憂心，急降雨愈來愈頻繁，老舊抽水站恐易反應不及。

水利局強調，過去5年耗資13.86億，完成13座抽水站、47組抽水機更新，抽水量增34.15CMS（立方公尺／秒）、揚程增8%，今年同樣有向中央提案，接下來預計持續更新17座抽水站、74組抽水機組，總經費46.07億，將跟中央爭取補助。

水利局抽水站科長鍾泰榮說，將近或超過20年以上抽水機組目前使用正常，只是會像車子老舊一樣，會有漏油、高溫、效能降等問題。

外界過去比較關注三蘆及板橋地區防汛情況，區內抽水站及抽水機組已經更新差不多；新北全市接下來預計更新17座抽水站，將汰舊換新當中74組抽水機組，當中包含柴油引擎、離合器、萬向接頭、發電機等零件。

鍾泰榮說，17座有6座會是優先更新站點，包含五股中港東抽水站、三重頂崁抽水站、中和瓦磘抽水站、三重溪美抽水站、新莊建國抽水站、中和大勇抽水站等。