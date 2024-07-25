新北藍色公路 擴推關渡線

新北三重忠孝碼頭與台北大稻埕碼頭今年開啟「藍色公路」定期航班，但載客率不佳，新北議員質疑三重端未整體規畫；新北高灘處表示，研議接下來與北市關渡碼頭對開，擴大推廣；新北文化局及觀旅局也都分別協助小旅行導覽及規畫多元特色遊程。

新北議員彭佳芸指出，三重在春節期間配合台北大稻埕年貨大街試營運水上航班讓大家驚艷，如今定期直航，檢視兩地情況，台北端有貨櫃市集供民眾逛街飲食，但三重端僅有空軍一村，目前還不知道有無規畫其他設施及相關招商。

高灘處長張修銘說，該航班3至6月透過網路賣票共開了39航次，平均每班6.7人，原因是受限大稻埕碼頭每次的退潮只有一小時的停靠時間，因此該航班很難像淡水到八里間渡輪可以全天對開。

張修銘指出，不過，忠孝碼頭端全天可開船及停靠，考量北市關渡碼頭停靠也不受潮汐影響，正研議忠孝、關渡定期航班的可行性。另外，為了推廣航班，目前每個月都會有2航次的免費特色包船，並且和三重社大、荒野保護協會設定不同的導覽主題，每每爆滿，3至6月共開了10航次，平均每班40人。

新北文化局也說，有協助高灘處推「水岸花都漫遊趣小旅行」，今年暑假每逢周末都有，7月推淡水至忠孝碼頭路線，預計8月推關渡到忠孝碼頭路線，每周透過陸上導覽活動帶領民眾參訪空軍三重一村等景點。

新北觀旅局表示，有盤點周邊景點資源，包含串連二重環狀線自行車道、幸福水漾公園、鴨鴨公園、微風運河、三重空軍一村、熊猴森樂園等地，為遊客打造水陸雙享的精彩體驗，並規畫「三重水岸銀髮慢遊」、「三重綠景風光遊」、「三重懷舊祈福風光行」等多元化遊程。