基隆河水位超標...員山子今晚分洪 防汐止、南港出現洪患

強烈颱風凱米來勢洶洶，帶來強降雨，基隆河上游水位今晚6點30分超過指標63公尺，開始分洪，將洪水導入防洪道排放入海。這是今年首次分洪，距離上一次分洪接近2年。

水利署第10河川分署員山子分洪管理中心昨晚一級開設，受到凱米颱風影響，基隆上游水位持續上漲，側流堰今天下午5點到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰準備分洪，管理中心馬上利用廣播通知周邊居民分洪預警訊息。到了晚間6點30分，水位超過63公尺後，洪水經由分洪堰進入分洪隧道開始分洪。

第10河川分署表示，員山子分洪管理中心在熱帶低氣壓形成時，就超前布署積極整備，展開分洪前各項檢查，相關維護廠商一一巡檢發電機、排砂道閘門及雨量水位等監測設備、廣播系統及跑馬燈警示，確認數據可正常傳遞，各項設備可正常發揮功能。