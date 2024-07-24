基隆河水位超標...員山子今晚分洪 防汐止、南港出現洪患
強烈颱風凱米來勢洶洶，帶來強降雨，基隆河上游水位今晚6點30分超過指標63公尺，開始分洪，將洪水導入防洪道排放入海。這是今年首次分洪，距離上一次分洪接近2年。
水利署第10河川分署員山子分洪管理中心昨晚一級開設，受到凱米颱風影響，基隆上游水位持續上漲，側流堰今天下午5點到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰準備分洪，管理中心馬上利用廣播通知周邊居民分洪預警訊息。到了晚間6點30分，水位超過63公尺後，洪水經由分洪堰進入分洪隧道開始分洪。
第10河川分署表示，員山子分洪管理中心在熱帶低氣壓形成時，就超前布署積極整備，展開分洪前各項檢查，相關維護廠商一一巡檢發電機、排砂道閘門及雨量水位等監測設備、廣播系統及跑馬燈警示，確認數據可正常傳遞，各項設備可正常發揮功能。
第10河川分署說，員山子分洪設施為基隆河防洪設施的前鋒，攸關七堵、八堵、汐止、南港等地區防洪安全。管理中心在隧道分洪期間，會確實掌握每一刻分洪狀況，適時回報分洪情形，守護基隆河中下游民眾生命財產安全。
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