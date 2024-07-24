藍色公路營運及整體規畫遭質疑 新北推航線及多元遊程

新北三重與台北大稻埕今年農曆過年就開始「藍色公路」水上航班，民代關注幾個月來營運情況，並質疑三重端景點無整體規畫。新北高灘處表示，航班受限漲退潮影響無法全天對開，也研議接下來與關渡對開，擴大推廣；新北文化局及觀旅局也都分別協助小旅行導覽及規畫多元透色遊程。

新北三蘆地區近期發展快速，除蘆洲有銀河灣水岸計畫外，三重也將有第二行政中心進駐，近期三重忠孝碼頭也與台北大稻埕間開設「藍色公路」定期航班，不過似乎載客率不佳，有民代質疑是缺乏周邊整體規化。

新北市議員彭佳芸指出，蘆洲銀河灣計畫不知道還要等多久，三重在春節期間配合台北大稻埕年貨大街試營運水上航班讓大家驚艷，如今定期直航，檢視兩地情況，台北端有貨櫃市集供民眾逛街飲食，但三重端僅有空軍一村，目前還不知道有無規畫其他設施及相關招商。另外，忠孝碼頭跨堤天橋也僅有堤內有電梯，堤外路線對長者或小孩非常不友善。

高灘處長張修銘說明，該航班3至6月透過網路賣票共開了39航次，平均6.7人／班，原因是受限大稻埕碼頭每次的退潮只有一小時的停靠時間，所以很難像淡水八里間渡輪可以全天對開。

張修銘指出，忠孝碼頭全天可開船及停靠，加上淡水河整治有成，結合觀光旅遊的特色導覽航班應有市場，目前正與相關業者洽談特色航班方案，未來網路賣票將以特色航班方案來推廣；關渡碼頭停靠不受潮汐影響，正研議忠孝、關渡定期航班的可行性。另外，為推廣航班，目前每個月都會有2航次的免費特色包船，並和三重社大、荒野保護協會設定不同導覽主題，每每爆滿，3至6月共開10航次，平均40人／班。

新北文化局也說，有協助高灘處推「水岸花都漫遊趣小旅行」，今年暑假每逢周末都有，七月推淡水至忠孝碼頭路線，預計八月推關渡到忠孝碼頭路線，每周透過陸上導覽活動帶領民眾參訪空軍三重一村等景點。

新北觀旅局表示，有盤點周邊景點資源，包含串連二重環狀線自行車道、幸福水漾公園、鴨鴨公園、微風運河、三重空軍一村、熊猴森樂園等地，為遊客打造水陸雙享的精彩體驗，並規畫「三重水岸銀髮慢遊」、「三重綠景風光遊」、「三重懷舊祈福風光行」等多元化遊程。