北市藍色水路推觀光做半套？ 關渡碼頭逛市集「嘸船」回大稻埕

北市近年發展「藍色水路」，開幕2個月的關渡貨櫃市集帶動淡水河岸經濟，但民眾批，晚上要回市區的交通大不便，沒有回程船班、接駁公車班次少，就算走到最近捷運站也得花上15分鐘，議員質疑市府砸大錢打造新景點，卻只做半套。市府回應，藍色水路航線由業者提報、營運自負盈虧，目前僅單向，6月起已增開公車加班車疏運。

關渡碼頭貨櫃市集5月21日開幕迄今，吸引不少民眾到訪，尤其假日更是滿滿人潮，甚至有人逛完大稻埕碼頭貨櫃市集，再搭遊船約50分鐘到關渡繼續玩，漫步欣賞淡水河夜景，大啖異國美食，享受音樂表演。

大稻埕碼頭、關渡碼頭貨櫃市集營運長溫樂正觀察，關渡開幕迄今，周末單日人潮1.3萬人次，遠勝大稻埕1.2萬人次，然而關渡離台北市區較遠，船班僅有單向路線且時開、時不開，他為此出資包船至大稻埕，只為讓遊客逛完能早早回到市區，幾乎班班客滿，建議市府可以規畫雙向航程且固定班次、增加公車接駁頻率，才能活絡北投地區。

林延鳳指出，許多民眾反映回程市區的交通不便，晚上逛完關渡碼頭貨櫃市集後，卻沒有船班可回大稻埕碼頭，臨近捷運關渡站至少得步行15分鐘，沿途店家晚上9點後陸續打烊，照明更是顯得不足，公車班次也不多，往往只能搭計程車離開，質疑該地只能限定有交通工具的民眾前往？她批，市府砸大錢打造新景點，卻只做半套，相當可惜。

民眾傅先生說，搭船還是要有來回航班，不然只去沒回，從關渡要回市區比起大稻埕更是不便，市府要想以藍色水路促進兩地觀光，應該要與船舶業者協調。

台北市公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，目前停靠大稻埕、關渡的藍色水路假日定期航班，僅有大稻埕－關渡－淡水的路線（單向），然而位在淡水河的大稻埕碼頭，容易因上游、潮汐挾帶泥沙而局部淤積，受限天氣、颱風、河道、潮汐周期等天然環境影響，不利開航。

她指出，北市府過往會花費數百萬元清淤大稻埕碼頭，近期因應大稻埕夏日節，7月上旬剛清過一次，如今遇到凱米颱風來襲，未來開航仍視河道狀況而定。

公運處大眾運輸科長郭建辰說，市集旁設有「關渡碼頭」公車站位，可接駁民眾至捷運關渡站，小23平日固定22車次、例假日固定14車次，紅35路每日固定16車次；已協調公車業者6月8日起例假日，增開「捷運關渡站至關渡碼頭」加班車2至3班次疏運。