韓流來襲 北市青年局「KPOP舞蹈歌唱大賽」盛大登場

由臺北市青年局與駐臺北韓國代表部聯合舉辦的KPOP舞蹈歌唱大賽於23日在北市青年局10樓花漾hana展演空間盛大登場。

臺北市政府青年局長殷瑋致詞時表示，今天他不僅代表臺北市長蔣萬安出席大賽，更是身為場地主人的身份前來，歡迎大家來到青年局大樓同樂。

殷瑋去年擔任KPOP舞蹈歌唱大賽的評審，當時的冠軍潘泓仁今年坐在評審席上。殷瑋玩笑說到，當年他慧眼識英雄，將潘泓仁送上冠軍寶座；但後來看了一下評分單，發現少了他一票，潘泓仁依然是冠軍，可見實力相當堅強。殷瑋強調，他去年也在大賽上見證了韓國文化的魅力與力量，感受到李殷鎬代表在在臺北推廣韓國流行文化的努力，令他相當感佩。

殷瑋指出，不只是KPOP舞蹈歌唱大賽有著品質上的保證，李殷鎬代表也一年比一年活潑有魅力。他記得去年李代表還穿著西裝、打著領帶致詞，今年竟換上淺色休閒套裝，甚至還在臺上來了一段舞蹈，充分展現韓流元素。與國際連結與交流，是青年局的重要任務之一，希望讓青年流行文化成為工作與生活中的一部分，青年局會提供更多交流、經驗分享的機會，讓世界在臺北交朋友。

臺北市青年局通過引入外部資源並與各局處協力，為臺北青年提供多方面支援。青年局表示，此次比賽不僅進一步加深臺韓之間的文化交流，更促進了兩國青年的友誼與合作。7月23日比賽現場氣氛熱烈，選手們在舞台上盡情綻放光芒。未來青年局透過更多國際間的合作與交流，讓來自世界各地的文化可以在臺北相聚，創造更多機會，共同促進青年發展。

聚傳媒