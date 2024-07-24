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當地居民自號「樂天」 新北三芝樂天社區耕耘在地樂事

聚傳媒／ 特約記者陳欣如
位於三芝的樂天社區由店子里和興華里組成，包含田心子、楓子林、車埕和溪底等四個聚落，當地居民樂天知命，因此自號為「樂天」。圖／取自新北市政府
位於三芝的樂天社區由店子里和興華里組成，包含田心子、楓子林、車埕和溪底等四個聚落，當地居民樂天知命，因此自號為「樂天」。圖／取自新北市政府

位於三芝的樂天社區由店子里和興華里組成，包含田心子、楓子林、車埕和溪底等四個聚落，座山面海，鄰近陽明山和北海岸兩大國家風景區，當地居民樂天知命，因此自號為「樂天」，更在新北市社會局輔導下，與有恆和福成社區發展小旗艦計畫，因此號稱「有福樂」。

樂天社區執行祕書賴芝瑩表示，由於區內自然風景秀麗，生態豐富，保有農村特色，近年來吸引許多外來藝術家進駐，與社區共創發展，逐漸形成一個國際藝術村。像是英國藝術家貝馬丁，帶領的兒少藝術工作坊，深受小朋友喜愛；社區達人如李秀燕教各式植物染、簡金進擅長稻草及狗尾草編織、沈裕勝從事木藝創作等，甚至社區婦女張琇媚在參加成長班培力課程後，也能翻轉成為講師，每周帶領社區長輩綠療育。

聚傳媒

英國 藝術家 陽明山

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