月收七位數？北市議員收「微商代理」陳情 賣不出貨如直銷

暑假找打工，網路社群興起「微商代理」的產業，主打月收七位數等口號吸引許多年輕人加入，然而，北市議員卻發現該模式與「多層次傳銷」類似，更接獲不少糾紛及陳情，呼籲北市府應建立相關平台，提供正確完整訊息。商業處表示，會請公平會依個案進行法律判斷，提供民眾了解申訴管道及相關救濟。

台北市議員張文潔說，網路社群平台出現一種「微商代理」的產業，號稱能夠月收七位數、高利潤、改變生活等，經查發現該商業模式有著分級制度，剛加入會員要先繳一筆費用取得代理資格，也只能向上一級代理叫貨，如同「多層次傳銷」。

張文潔接獲民眾陳情，家中的小朋友為了增加收入投入該產業，「一開始銷售成績不起色，為了提升自己代理資格，而叫更多貨，結果貨品沒有銷售出去，退貨還被上游拒絕，減價出售又被公司告違約。」不料，一分錢都沒有賺到，還囤了一堆賣不出去的貨品，

張文潔也說，甚至有平台專打叫貨一定數量能有折扣，結果民眾叫了三樣產品，只有收到一件貨品，另外兩件說是要放在公司拍賣，「但是誰知道到底有沒有所謂的產品？有沒有賣出去也沒人知道？」

她說，雖然商業模式很多種，但是若利用年輕民眾資訊不對等、不知情，造成他們反悔後可能背下債務，北市府應該釐清權責，建立平台與中央協調，保障市民權益，避免受害者求助無門。

商業處表示，「多層次傳銷管理法」的主管機關為公平交易委員會，但首要的程序是先判定類似商業模式是否涉及多層次傳銷，也因為涉及的法律不只有一部，公平會依個案判定要請地方主管機關協助辦理該法有關的業務，公平會將依相關要點，主動聯繫各地方政府主管機關協助辦理。

商業處表示，市府每年均協助公平會辦理相關統計業務，同時協助調查各機關協助辦理公平交易業務，包含多層次傳銷管理案件的統計，積極請公平會依個案進行法律判斷，同時提供民眾了解可申訴之管道及可救濟的途徑，讓年輕朋友如針對多層次傳銷案件有任何疑義，可收到及時的協助。

商業處提醒，如果遭遇多層次傳銷疑義，民眾可直接透過公平會網站的服務電話或服務信箱網站諮詢、陳情或檢舉相關案件。