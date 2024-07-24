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八里人苦盼運動中心沒下文 民代要求泳池改親子設施

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
東海四季泳池2021年底歇業至今。圖／新北市議員鄭宇恩提供
東海四季泳池2021年底歇業至今。圖／新北市議員鄭宇恩提供

新北目前有16座國民運動中心、2座水上運動中心，運動中心多集中市區，但八里區因人口數不足遲遲未有運動中心，疫情期間導致當地東海四季泳池停業至今，日前公所擬以身障運動館、寵物泳池重新招標，議員鄭宇恩要求增加親子設施符合兒童用地遊戲規範，並盡速展開運動中心規畫。

新北市府評估支撐一座運動中心營運，行政區人口至少須達20萬人，超過25萬則有機會蓋兩座運動中心，新北目前有16座國民運動中心、兩座水上運動中心，其中板橋、新莊、三重、新店及中和正興建或規劃第二座運動中心。

不過八里區因人口僅約4萬人，居民苦盼運動中心不成，一度喊話「哪個議員爭取運動中心就投誰」，但時至今日運動中心仍無下文，區內的東海四季泳池3年前還因疫情等因素停業至今。

日前公所召開協調會，盼改以寵物泳池、環境教育場域、身障者運動設施等ROT（民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。）營運模式吸引廠商投標。

議員鄭宇恩則表示，泳池建物應以親子設施優先，以符合兒童遊戲場用地規範，若是運動或其他類型設施也要設定提供予親子活動占比，回饋項目明訂招標文件當中，在招標金額、年限等給予彈性以吸引業者投資同時，回饋和公益項目則要明確訂定，讓廠商得以事前做好財務試算。收支平衡別只看單一建設，要以整個八里區發展考量，呼籲運動中心應盡速展開規劃。

新北市體育局長洪玉玲則表示，興建運動中心最重要的考量是永續經營，八里區因人口不足，興建運動中心恐怕如東海四季泳池面臨歇業，表示雖然八里人口未能支撐運動中心營運，但體育局仍在八里施作運動天幕、焚化爐也有泳池、學校也能提供運動設施，體育局仍持續為八里地區提供運動所需，滿足八里居民運動需求。

八里 運動

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