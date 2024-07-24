颱風來襲沿海風速13級、浪高估10米 侯友宜：勸離不聽就重罰

新北市長侯友宜今上午前往進行橋梁耐震補強工程的板橋浮洲橋工地視察，侯友宜表示，凱米颱風目前預估抵達新北時，沿海風速預估達13級、浪高估計10米，向市民喊話颱風期間觀浪戲水絕不允許，卻倒不聽就重罰。

侯友宜表示，凱米颱風來勢洶洶，尤其在新北市目前的東南方310公里移動速度變慢、風勢增強，市區陣風會達到10到11，沿海會達到11到13級，強風也將帶來累積雨量預估會500至700毫米，累計雨量非常高，所今天防颱最重要關鍵時刻是從下午的兩點到明天的中午，這也是颱風侵襲新北市、侵襲台灣最重要時刻。

侯說，今天來看浮洲橋，最主要是因為浮洲橋耐震能力不足，現正補強當中，經過0403的大地震之後補強要做到位以外，更重要颱風來襲的時候又適逢大潮，要沿著這個大潮要做好防洪疏濬，以及在橋梁補強當中的施工圍籬，機具跟材料要能夠固定徹底，這個都是做好颱風的準備。

侯友宜表示，這次颱風帶來新北市在沿海跟山區，因為有強風，那這些強風也帶來了浪高，預估最高的浪高有可能達到10米高，像龍洞的暴潮就會增高1米，如果市民去觀浪戲水這絕對不允許，從昨天就一直勸離近400多位市民，如果勸離不聽一定會嚴格執行開罰。喊話市民在海邊不要進到公告管制區，不然一切按照規定嚴格執行。

另外山區部分，侯友宜表示市民登山這些也嚴格不允許，因為這一段時間除經過大地震以外，也經過短延時強降雨，山坡土地有崩塌危險，劃定的公告區都是有危險區域，呼籲市民山區、海邊只要公告管制區嚴格禁止進入、嚴格取締。