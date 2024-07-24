颱風凱米侵台 兩廳院取消2演出、公共區域不開放

因應颱風凱米來襲，國家兩廳院宣布配合台北市今天停班停課公告，將取消2場演出、1場活動延期，退票資訊可洽售票頁面，兩廳院公共區域也暫停開放。

兩廳院表示，國家戲劇院部分，今晚的「2024夏日爵士咖啡饗宴」活動將延至8月20日晚上19時30分，在原場地國家戲劇院交誼廳舉行，請持原票券入場，不克前往者可辦理全額退票；國家音樂廳部分，「陳必先與巴雀Camerata Taiwan」與「Salut! Amis!女高音與他的法國朋友們」2場演出皆取消，退票資訊請見節目售票頁面公告。

另外，兩廳院公共區域、售票處、服務台、客服專線、餐飲及商店將暫停開放；表演藝術圖書館也暫停服務，如需歸還資料請投圖書館門口左側還書箱。若遇借閱及預約到館到期日者，歸還與取件日期將自動延至26日；停車場則照常開放營業。

兩廳院也提醒，藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程預定地現有之乙種圍籬，評估7月至8月為颱風密集期，會將乙種圍籬移除後改由警示帶設置。為顧及確保人身安全，警示帶圍設之施工範圍請勿靠近。