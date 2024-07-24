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北市聯醫總院長 王智弘：接棒打造婦幼醫院

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市立聯合醫院總院長王智弘昨上任。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院總院長王智弘昨上任。記者林佳彣／攝影

北市立聯合醫院總院長王智弘昨上任，市長蔣萬安在交接典禮上表示，王的學經歷豐富，是國內耳鼻喉科權威，期許能在任內成立婦幼專責醫院。作為首位具醫學中心經歷的聯醫總院長，王智弘強調，會持續推動北市長照政策。

王智弘為國防醫學院醫學博士，專業是耳聽力障礙、中耳炎、眩暈症、膽脂瘤手術、人工電子耳植入手術，曾任台北榮民總醫院桃園分院長、國防醫學院教授國防部軍醫局副局長、三軍總醫院少將院長、國軍台中總醫院少將院長等職。

蔣萬安稱讚王智弘在醫療專業、醫院經營管理方面表現卓越；北市已邁入超高齡化社會，期待聯醫結合最新科技技術，減輕醫護人員負擔、提升患者醫療品質與醫療效能；未來成立婦幼專責醫院，對婦女、兒童健康照顧更全面。

王智弘說，聯醫是龐大體系，包含7大院區、涵蓋12個行政區的門診部、床位近3千床，有超過5800名員工，他將承擔起照顧市民健康的重責大任，上任後會持續推動北市長照政策。

至於蔣交付的「成立婦幼專責醫院」任務，王說，在前總院長蕭勝煌奠定基礎下，他會接棒打造，盼創造全年齡全方位的女性健康照護、以家庭為中心的兒童健康照顧二大方向。

北市 國防醫學院 長照

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