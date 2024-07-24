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三鶯線橫溪站旁 爆抗議垃圾處理場

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
居民發現三鶯線橫溪站周邊近來環保公司建3層樓建物，日前聚集現場舉牌抗議。圖／議員黃淑君提供
居民發現三鶯線橫溪站周邊近來環保公司建3層樓建物，日前聚集現場舉牌抗議。圖／議員黃淑君提供

新北捷運三鶯線估明年完工，但三峽橫溪站旁有環保公司要蓋兩棟3層樓建物，居民擔憂此處變垃圾處理場，臭味將影響生活品質，日前聚集舉牌表達「堅決反對蓋垃圾處理場」怒吼。民代質疑，環保局核准垃圾儲存量1600噸量太大，環保局則要求業者加強地方溝通。

橫溪站周邊有一處1千多坪土地，環保公司將進駐，並建地上兩棟3層廠房，該處是溪北、溪南、成福等上萬里民往捷運站的道路，有民眾憂心未來要整路聞臭味通勤、與垃圾車爭道等，號召議員、里長聚集抗議。

市議員黃淑君說，現場有兩個爐子疑已焚燒垃圾，有人陳情整天飄散黑色煙霧且伴隨異味，業者雖是合法申請興建，但環保局核准該地區垃圾儲存量達1600噸，能否容納龐大垃圾量仍需評估，明將開說明會了解未來營業後的影響。

里長蘇伯聰說，反對一大原因是垃圾處理場必定會有臭味，垃圾車頻繁進出，也會影響搭乘捷運通勤安全。

環保局表示，該處原為非都市計畫土地農業用地，後經業者完成變更為特定目的事業用地，申請書中說明要作停車場及轉運場所，建物興建中，已要求未來不可有垃圾露天堆置、散發惡臭等狀況，要求業者須加強和居民溝通，避免爭議。

新北捷運 環保局 臭味

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