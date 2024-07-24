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兩岸緊張 雙城論壇最快8月舉辦

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

據了解，受兩岸關係愈加緊張影響，原本打算7月底登場的台北上海雙城論壇，雙方共識為最快8月舉辦，還未敲定確切時間。這次論壇主題為「新脈動、新未來」，將有友善交通、河川治理、文化觀光三個主題的分論壇，並且簽署智慧醫療與野生動物交流兩項合作備忘錄。

情人士透露，今年籌辦雙城論壇，的確受到賴清德總統上任後兩岸急凍的大環境氛圍影響，加上澎湖漁船先前被大陸海警押走等事件，儘管雙城論壇定調在市政交流，籌辦仍更加謹慎，北市府原則絕對是依循對等、尊嚴、善意，互惠。市長蔣萬安態度也是「兩岸愈緊張，愈需要交流」。

政大外交系教授黃奎博認為，正因兩岸氣氛持續探底，賴政府如何批核上海來台名單難以預料，加上先前陸委會副主委梁文傑曾說「上海市長只是二把手、層級不會太高」等言論，都可能是今年雙城論壇籌辦進度不如預期的主因。

過去14屆雙城論壇舉辦，除了第一年2010年時辦在4月、2014年6月舉辦、2018年以及2021年都在12月舉辦，其餘則都是7、8月舉辦。知情人士透露，今年的確受兩岸氛圍影響，雙方考量更謹慎，包括時間、層級、人員等，市府的規畫都要送中央審查。

至於上海市政府會派什麼層級出席？知情人士分析，歷屆論壇只有兩次不是副市長層級到台北，包括第一屆2010年由當時的上海市長韓正來，當年是為促成台北松山與上海虹橋機場直航；2016年上海市派市委常委兼統戰部長沙海林，其餘都是由副市長層級來訪，去年蔣萬安親自邀請上海市長龔正今年來台北，但上海方派誰來，還是要尊重陸方。

上海 情人 雙城論壇

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