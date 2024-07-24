拚翻轉行人地獄 林口去年事故死亡卻增

新北永和四號公園周邊去年打造成新北首處行人友善環境示範區，死傷數下降31.43％，今年再選新莊設第2處，盼翻轉行人地獄。但示範區外，林口區近3年行人事故死亡倍數成長，新北將加強執法。北市大安區大學里去年試辦交通友善區，今年盤點全市50座公園周邊環境，透過機車退出騎樓、放大型行人燈、彩色標記行穿線、行人早開時相或專用時相，提升行人友善程度。

永和四號公園鄰近捷運永安市場站，因人潮多，去年9月透過機車退出騎樓、降速至30公里，並將周邊行穿線加寬至3公尺，搭配行人早開、專用時相等，改善行人環境。實施前後3個月事故總數從96件降至71件、下降28.04%；死傷數由70人降至48人、下降31.43%。

交通局交工科長林昭賢表示，今年擇定新莊體育園區周邊復興路、中華路、公園路、和興街當示範區，透過道路速限降低、補繪並增加行穿線，及全面行人早開或專用時相等，提升人車動線安全性。

但示範區外卻非如此，交通部道安資訊平台最新數據，林口從2021年起連3年的30日內交通事故死亡人數上升，分別是7人、8人及19人，行人死亡更是倍數成長，分別為1人、2人、4人。

新北交通局交安科長林碧芬表示，去年起加強林口區執法與宣導，透過數據分析希望從根本解決原因，今年迄今車禍死亡數減為1人、行人今年以來是0。

交通局表示，目前朝4大面向規畫，第一個是71處捷運生活圈改善計畫、其次是人潮多的永和四號公園一帶、第三是通學巷從國小延伸到國高中周邊；最後則是改善109處肇事率高的路口。

大學里去年10月試辦交通友善區，該里不僅是大安區長者設籍最多的里，加上鄰近辛亥路1段、羅斯福路3段和新生南路3段，穿越車輛多，外車轉入里內的車速快，事故好發率高，打造後恢復寧靜，大學里交通事故率下降22.22%，有其他9名里長表達想設置交通友善區。

另，北市去年起陸續盤點全市280所高中以下學校、45所醫院及38條主次要幹道周邊，今年度鎖定全市50座公園為改善重點，祭出機車退出騎樓、放大型行人燈、彩色標記行穿線等措施。