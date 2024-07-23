王智弘上任北市聯醫總院長 首重長照與婦幼專責

北市聯醫新任總院長王智弘今天布達，王智弘表示將持續推動北市長照政策、接棒打造婦幼專責醫院，聯醫也正投入院區整體改建規劃。

台北市立聯合醫院原總院長蕭勝煌屆齡退休，台北榮總桃園分院長王智弘調任，今天舉行院長宣誓交接典禮。

王智弘致詞時表示，上任後將持續推動北市長照政策，以因應高齡社會需求，並接棒成立「婦幼專責醫院」的任務，致力發展「全齡全方位的女性健康照護」以及「以家庭為中心的兒童健康照護」。

王智弘指出，將持續強化優秀人才的培育、改善員工福利、營造幸福職場；為了因應迅速變遷的外部環境，聯醫也正投入院區整體改建規劃，納入ESG永續發展的評核指標，運用科技加速發展智慧醫療，減輕醫護人力負擔，優化醫療照護服務品質。

台北市長蔣萬安致詞時表示，布建高齡友善、強化婦幼族群健康宜居城市，是市政發展重中之重，如今面臨缺工，發展智慧醫療、善用人工技術、簡化行政流程等的醫療資源整合，各方條件環環相扣。

蔣萬安說，借重王智弘具跨縣市醫療經驗，曾協助澎湖馬公空難、高雄氣爆、復興空難及八仙塵暴等國內大型災害醫療支援任務，期許引領北市聯醫朝旗艦型的社區醫院目標邁進。

衛生局長陳彥元致詞時說，王智弘在醫院經營管理和醫療專業上都非常優秀，過去也擔任過三軍總醫院院長，期許王智弘在公共衛生任務上持續精進質與量，協助市府推動長照政策，同時加強急性醫療功能及內部管理。