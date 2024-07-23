新北市全民防衛動員暨災害防救演習 賴清德：很逼真！

新北市政府今天下午在台北港辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」，結合國軍、海巡、空勤總隊、民間救難等單位，總計動員超過2000人參加，模擬遭遇敵軍攻擊及天然災害等情境，賴清德總統觀禮後表示：很逼真！連傷患的表情都很到位。

今天是首次於國軍漢光演習實兵操演期間，結合民安及萬安演習辦理複合型災害搶救演練，規模盛大空前，市政府上午已先辦理兵棋推演，模擬受到熱帶性低氣壓侵擾造成強降雨淹水、土石流，同時板橋車站、台北港區又遭受導彈和恐怖攻擊，多處發生大規模複合型災害。

接著下午2時先在板橋高中辦理戰時災民收容救濟站開設演練，模擬斷水、斷電、斷訊情境，如何應變處理災民基本生活需求，首度運用大量替代役支援收容安置、醫療救護、環境清消等任務，避免因群聚造成傳染疾病流行。

最後於下午3時在台北港東1碼頭辦理實兵演練，規畫緊急命令發布期間的天災救援、戰前整備及敵方騷擾、戰時遭受軍事攻擊等3階段24項演練科目，以驗證兵推各項救災議題。