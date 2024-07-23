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賴清德主動與侯友宜握手致意 2024選後首同台2人行禮如儀
國軍漢光演習首次與民安及萬安演習結合，今日登場，並選在八里台北港區實兵演練天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等24項科目。賴清德總統、新北市長侯友宜兩人一同出席演習，這也是兩人2024總統大選後首次公開會面，兩人行禮如儀，賴致詞完後主動與侯握手致意。
侯友宜今致詞說，演習分為三階段，第一階段在緊急命令發布後，面對天然災害展現地方救災能量，結合國軍應變；第二階段則是戰前出現敵方騷擾行為時應變，最後第三階段，若戰時已經開始，如何支援軍隊作戰，防衛全民。新北市今日選在台北港，不僅是最重要的關鍵基礎設施之一，國防戰略位置也非常重要。
侯強調，雙北是台灣政經中心，新北又有淡水河口，因此新北市要守住第一道防線，且面對新型作戰方式，應做好完全準備，侯說「料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署、挹注兵力」這是原則。
賴清德致詞則說，看完演習很完整、確實及逼真，「是一場非常成功的演習」，這次演練場地在台北港，不但包含港內平時可能面臨的風險，也納入大規模、複合性災害，他也代表中央政府，肯定新北市政府及參與演習的同仁。
賴也強調，因應地緣政治的變化，政府不能不做因應，因此他日前也宣布，將親自主持「全社會防衛韌性委員會」，結合政府跟民間的力量，強化國防、民生、災防和民主四大韌性，在國家真正需要的時候，政府能跟民眾站在一起。
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