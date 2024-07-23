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台北市大學里試辦「交通友善區」成效佳 其他里也想跟進
台北市去年10月在鄰近台灣大學的大安區大學里試辦「交通友善區」，大學里是大安區長者設籍最多的里。由於鄰近辛亥路1段、羅斯福路3段和新生南路3段，穿越性車輛多，外車轉入里內速度快，造成住戶行走危險，事故好發率高，居民反映多年才終於打造交通友善區，讓巷弄恢復寧靜，看見成效後，目前有9個里長表達設置「交通友善區」。
台北市交通局長謝銘鴻表示，大學里當初規畫「交通友善區」，無論是安全友善、規畫理念等，都與里長們分享，如今有9個里紛紛表達意願，未來會根據當地環境做不同的改善，並參考大學里規畫項目，無論是路口照明、減速丘設置等，都會陸續進行。
北市交工處在進入大學里前的路口處設置「交通友善區」牌面，溫州街52巷、新生南路3段54巷新增欄杆、行人觸控延長號誌秒數、減速標線及減速彎，以縮小路口、彎曲道路、車道變窄、組裝式減速丘等讓車輛減速，以及調整路口停車格位、彩色標記行穿線和增加照明等，里內限速降至20公里。
北市交通大隊統計試辦結果，截至今年6月底，大學里交通事故率下降22.22%、行人空間增加690平方公尺，車輛降速最高26.52%；民調滿意度88.6%。
除了大學里，台北市2023年起即陸續針對全市280所高中以下學校、45所醫院及38條主次要幹道之周邊，盤點及改善行人環境，今年度再針對全市50座公園進行盤點及改善，內容涵蓋機車退出騎樓、放大型行人燈、彩色標記行穿線、行人早開時相或專用時相、清除障礙物、新設標線型人行道等等等。
2023年已完成25所學校、6所醫院及5條幹道之整理；全市完成22處行人專用時相、581處行人早開時相、5條幹道之機退 、114處彩色標記行穿線。
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