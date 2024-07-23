淡水甘露蜜雪梨園開放認養 全家大小享受採果趣

新北市淡水山區蕃薯里雲廣坑，由淡水農會輔導農友所種植的蜜雪梨園有八分地，共2百多棵梨樹，農友照顧超過八年時間，為了要推廣淡水所產的水梨，特別開放民眾逐棵樹來認養，總共認養將近一百多棵，日前開放認養民眾採收，每一顆樹都採收超過45斤，讓全家大小來享受採果樂趣，相當特別。

梨園農友陳奕鋕表示，他們所種植的果樹都是八年梨樹，除了以產出蜜雪梨為主外，還有嫁接較大顆的甘露梨，而蜜雪梨不僅是台灣原生水果，富含天然果酸，口感也比較紮實果肉纖細，水份飽滿，相當受到市場歡迎，不過蜜雪梨採收後水果保存期大約十多天，因此農友也希望用開放認養，能夠在北部也可以有在地最新鮮的蜜雪梨。

淡水農會總幹事高忠表示，農會輔導淡水農友種植水梨也有二十多年，但當中因為氣候因素許多人選擇放棄，也有像這位農友堅持全心投入來照顧農園，而這段時間也非常感謝農糧署及新市府農業局，對地方農友的照顧，而這次開放民眾認養，也讓一般民眾可以在採收季直帶著全家大小來體驗採果樂趣。