雙溪召募志工新血 多對夫妻檔相揪投身助人行列

雙溪區公所為鼓勵志工完成基礎、特殊訓練並領取志願服務紀錄冊，今（23）日在雙溪衛生所舉行志工訓練，提供志工受訓管道，這些新加入的志工們有男有女，也有夫妻檔相揪一起來，期待自己的晚年生活，可以做個手心向下的人。

雙溪人口老化嚴重，而志工們通常年紀也都在65歲以上，且現在的志工年紀越來越大，體力上也不堪負荷，對此，雙溪區公所也每年招募新血，並就近開班授課，讓不少新人加入就輕鬆上手當志工。

雙溪區區長林銚傑表示，為鼓勵有意投入志工行列的民眾，公所就近舉辦志工基礎訓練課程，內容包含志願服務法規認識、志願服務內涵及倫理、志願服務經驗分享。讓民眾不必舟車勞頓就能趕快將志工服務內容駕輕就熟。

夫妻檔呂武天先生和林寶釵女士，是今年加入志工隊的新成員，兩人不約而同的表示，看到里長積極認真的對待每一位里民受到感動，因此也希望自己能在還有能力和體力時，可以投入志工行列，一起服務關懷地方，做一個手心向下的人，尤其能夠夫妻兩人共同參與，特別有意義。

區長林銚傑進一步表示，志工是一份需要使命感與熱忱的志業，希望大家都能銘記投身這份志業的初衷，同時也能享受志工服務帶來的成就感及榮譽感。