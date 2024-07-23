萬安演習淡水老街淨空 外國遊客到店家躲避

113年「萬安47號演習」配合「漢光40號演習」實兵操演，新北市在今(23)日下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制，以驗證各項防空整備。在淡水老街人來人往的國際觀光景點，於警報聲響起的那一瞬間，老街人車淨空，也有外國觀光客在員警引到一旁店家進行就地掩蔽。

淡水警分局警員 王柏凱表示，這次演習在淡水轄區的部份出動警員人力及民防人員共329人，在各大路口進行交通管制，並且店家都非常配合，讓民眾進到店內就地掩蔽，就是希望能夠達到防空疏散避難，供周邊民眾就近實施避難，以符合戰時情況。

淡水老街平時相當熱鬧，在第一漁港附近，就有許多外國遊客，包括了來自日本、韓國都在這次來台灣的旅途中，經歷到萬安演習，而員警也以流利的英文跟外國遊客宣導演習內容，並且指引到一旁店家進行就地掩蔽，對於演習都相當配合，也成為遊客另類的特別體驗。