人口多不敷使用 汐止北山里youbike量增一倍

鄰近台北市東湖的北山里，在康寧街141巷一帶，社區大樓多，之前在內溝溪防汛步道裝的youbike站早就不敷使用，所以，里長林徵熊也一再爭取增加數量，從原本的15台車，現在已經增加了一倍，讓民眾騎車到市場買菜、搭捷運都更方便。

北山里長林徵熊表示，里內康寧街141巷、61巷、83巷之前找到的空間，都是私人土地比較多，都是持分的，都好幾個地主不好簽同意書，後來剛好內溝溪側，也就是61巷有空間，又離社區很近，所以，就規劃爭取youbike，原先是先試辦看使用率好不好，結果沒有想到很受歡迎，15台不夠，後來又增加到20台，但又不夠，之後再追加youbike2.0，現在已經增加到了30幾台，里民現在要去台北市東湖國中、東湖國小或是搭捷運，騎youbike都非常的方便。

一開始，這個租借站只能放15台車，實在不夠用，所以，也陸續再增加，目前己經增加了一倍，可以放置30多台車，而且因為鄰近台北市也都換成了youbike2.0，居民直說好方便。北山里離東湖捷運站很近，現在內溝溪防汛步道的youbike租借站，讓附近里民要搭捷運轉乘或是市場都更方便。