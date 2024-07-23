議員爆子母公司6年獨占市場物管...狀況頻頻 市場處回應

台北市市場處負責招標的四大市場物業管理業者，被爆出物管缺失頻傳，收費標準不一等情形，北市議員更發現長期6年得標的兩間公司，實際為子母公司，根本是被同一家獨吞。市場處回應，由於各市場規模、人力等不同，收費才有差別，目前政風處正在調查當中。

民進黨北市議員洪婉臻指出，環南、士林、光華、西湖市場的物業管理，今年度預算加總達1億2675萬元，然而狀況頻傳，不是電梯面板脫落、感應式水龍頭頻頻失靈、電梯面板按鈕不見、消防系統誤動作降下泡沫雪等明顯缺失。

她說，市府招標的物業管理標案，連續6年都由兩間公司全數得標，經查其中一間公司更持有另一間公司的100%股權，無疑是全資持有的子公司，「表面上經過公開招標程序，實質是被同一家公司獨吞市場處的物管預算。」

她說，該公司對不同市場的物管標案報價也差很大，市府應該要主動調查，「市場上的大型物管公司眾多，缺乏競爭讓服務品質每況愈下。」

洪婉臻也提到環南市場二期即將完工，攤商搬遷在即，但未來物管費的收取和分攤方式仍未說明，而且物管費已從今年一月份的1968元，四月份漲到2516元，市場處卻從未說明為何漲價，未來攤商擔心物管費用會不會加倍，市府應該要針對物管招標及稽核等問題，提交精進計畫。

市場處回應，依採購法規定公開招標，有關市場物管費率不一，是依照各營運性質、場地設備訂定，包含電梯、電扶梯等機電，消防系統設備定期檢測申報、市場清潔維護等。目前政風處已要求提供相關資料並調查中，依後續將配合調查事宜。

另外，環南市場一案。市場處表示，預計今年7月底前修正完成明年環南市場物管招標合約，並於今年8月起召開物管招商說明會及攤商說明會，邀請符合規定廠商投標，並且向攤商說明全區市場進駐後的物管費用收取額度之後，再行物管招標作業。

針對履約稽核部分，市場處強調，已訂定物管廠商履約管理查核表，後續將每個月不定期派員現場查核，如果有缺失事項，將依契約約定函請物管廠商限期改善或處以懲罰性違約金。