萬安演習北捷疏散、民生設施搶救 蔣萬安：落實全民防衛

北部萬安演習今天登場，台北市長蔣萬安今天視導萬安演習的各項演練。視導結束後，蔣萬安表示，今年的萬安演習相較去年又更進一步。今年特別規畫兩區域，模擬各項情境。包括以收留場域來看，今年規畫很多特殊需求區，包括對幼兒照顧、特殊需求服務提供、心理諮商空間等，物資發放也會憑相關一開始的登記證，透過掃QR CODE來規範領取的物資數量。

蔣萬安今天下午先視導基隆路與和平東路路口、捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，14時警報解除後，也前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設、民生基礎設施災害搶救演練。

蔣萬安說，今年長興淨水場演習，也是相較去年不同的地方，今年模擬一旦遭受飛彈攻擊，包括大樓著火，即刻引導民眾疏散，消防局消防車即刻進駐，雲梯車救出高樓的民眾，以及模擬原水管線一旦破裂如何緊急修復。

蔣萬安說，今年這樣的模擬，相較去年是又更往前進一步，及更多不同的情境，確實希望落實全民防衛的意識。

「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，蔣萬安也強調，民眾絕對要做好萬全的準備，他再三地提醒同仁，各局處一定是要料敵從寬、禦敵從嚴，以這樣的態度來面對各項災害的發生。

今年北部萬安演習，台北市並沒有開罰案例，蔣萬安說，這一次演習之前，市府有再次通過各種多元的管道來宣導。