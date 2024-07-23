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民安10號、萬安47號演習 新北假想交控系統遭駭

中央社／ 新北23日電

北部地區113年民安10號暨萬安47號演習今天舉行，市長侯友宜在交控中心、災害應變中心統籌演習，瞭解假想資訊系統遭癱瘓的應變。立陶宛與美國在台協會貴賓陪同瞭解演習過程。

113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）與萬安47號演習下午舉行，演習發放防空警報時，同時透過空中威脅告警系統，發送手機告警訊息。

演習前，上午先在市府大禮堂舉辦兵棋推演，假設在惡劣天候之際，模擬板橋車站及台北港區，遭受特工滋擾及攻擊，造成民眾恐慌、物資調度困難。

下午防空警報前，市長侯友宜前往市府交控中心，參與「戰時資安防護演練」，瞭解緊急命令發布期間，天災救援、戰前整備，及敵方騷擾及戰時遭受敵方攻擊等演練科目。

交通局交通管制工程科長林昭賢，簡報假想交通控制與監控系統遭駭客入侵，造成多個行政區交通號誌顯示異常，導致交通壅塞。交控中心以新的電腦主機重新安裝、復原系統應變，並加裝40套防毒軟體等措施。

包括行政院動員會報指導官員、統裁部軍方人員、立陶宛專家貴賓、美國在台協會隨行人員等，隨後移師災害應變中心瞭解應變與演習項目。

隨行人員也向外賓翻譯解說演習過程，隨後，陪同侯友宜到市府地下室，瞭解防空警報後，疏散民眾就近掩護的演習狀況。

侯友宜與演習統裁部、市府官員、立陶宛外賓等人，並前往板橋高中視察，瞭解戰時災民收容救濟站開設演練，首度運用大量替代役支援收容安置、醫療救護。一行人也前往台北港區視察大規模複合型災害搶救演練。

侯友宜 台北港 演習

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