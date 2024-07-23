北市聯醫總院長走馬上任 王智弘：承擔照顧市民健康的重責大任

台北市立聯合醫院總院長王智弘今天走馬上任，院方今舉辦交接典禮，市長蔣萬安主持及布達，並盛讚王學經歷豐富、耳鼻喉科權威，是國內難得的醫療人才，期許在其任內成立婦幼專責醫院。作為首位具有醫學中心經歷的聯醫總院長，王智弘承諾以醫學中心級水準照顧市民健康。

王智弘為國防醫學院醫學博士，專業是耳聽力障礙、中耳炎、眩暈症、膽脂瘤手術、人工電子耳植入手術，曾任台北榮民總醫院桃園分院長、國防醫學院教授國防部軍醫局副局長、三軍總醫院少將院長、國軍台中總醫院少將院長等職。

蔣萬安致詞時，大讚王智弘學經歷豐富，具有帶領醫學中心的經驗，在醫療專業、醫院經營管理方面表現卓越，相信在他帶領之下，能夠持續讓聯醫團隊不斷蛻變。

蔣說，北市已邁入超高齡化社會，期待聯醫結合最新科技技術，減輕醫護人員的負擔、提升患者醫療品質與醫療效能；未來成立婦幼專責醫院成立，對於婦女、兒童的健康照顧更加周延且全面。

衛生局長陳彥元表示，王智弘接任總院長，期許延續過往優質服務，一是對於台北市民重要的公共衛生任務，衛生局會與聯醫共同貫徹，二盼聯醫繼續提供市民感動的醫療服務，包含民眾有感的院外門診部再提升品質、強化聯醫同仁的認同與職場優化。

王智弘致詞說，「從宣誓就職這刻起，我將承擔照顧台北市民健康的重責大任。」也承諾上任後，會持續推動北市長照政策，提供市民更好的長照服務，而蔣市長交代的溫馨任務，未來成立婦幼專責醫院，在前總院長蕭勝煌奠定基礎下，他會接棒打造，盼創造「全年齡全方位的女性健康照護」、「以家庭為中心的兒童健康照顧」兩大方向。

王表示，聯醫是非常龐大體系，包含具有特色7大院區、涵蓋12個行政區的門診部、床位近3000床，超過5800位員工，過去歷任總院長擘畫並勾勒出聯醫品牌定位，就是要成為「醫養結合的領航者」。未來，他會帶領聯醫，秉持公立醫院為民服務、利他合作的精神，持續與各個友好醫療單位合作，打造多元化管道、健全醫療照護網。