敲碗颱風假 蔣萬安臉書網刷一輪：就等最帥市長一聲令下

凱米颱風來襲，明天要不要放颱風假？預計今天晚間8點基北北桃統一發布，儘管目前台北市風雨不大，不過已經有相當多網友湧入北市長蔣萬安臉書留言，有許多網友敲碗說「萬安市長，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了。每當風雨來襲，您總是一聲下令，護及所有台北人的安危。」

蔣萬安在臉書貼文表示，凱米颱風已升級為中颱。他已經要求各局處嚴陣以待，全力落實防災準備，守護市民安全。

想不到蔣萬安臉書底下，許多網友敲碗放颱風假，有網友稱蔣萬安，「每逢天災襲來，台北人民徬徨無助時，您總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』還有網友說，「萬安市長，您是台北的超級英雄，每次風雨來臨，您的一聲令下就像魔法咒語，讓我們安心度過每一個颱風夜。」