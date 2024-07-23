永和行人友善區事故降近3成 今年再增新莊體育園區一處

新北市府去年在永和仁愛公園周邊打造新北第一處「行人友善環境示範區」，透過增設行穿線、機車退出騎樓、標誌改善與降速至30公里等措施，事故總數下降28.04%、死傷人數下降31.43%，市府今年再擇定新莊體育園區周邊打造第二處示範區，逐步打造新北的步行者天堂。

永和四號公園鄰近捷運永安市場站，出入搭乘捷運人潮眾多，加上晨運人潮眾多，市府去年9月選定周邊安樂路等範圍內，打造行人友善環境示範區，包括機車退出騎樓，並增設螢光底「當心行人」及速限30標誌。

此外市府也在周邊行穿線加寬至3公尺，並視通行需求增設行穿線，捷運站出口的行穿線也擴大並增加綠底；周邊11處路口的行人號誌也全面建置行人早開5秒至20秒，另安樂路與得和路口的行人專用時相，也延長秒數。

新北市交通局統計，實施前後3個月事故總數、受傷人數與死傷人數皆下降，事故總數從96件降至71件，下降28.04%，死傷人數則由70人降至48人，下降31.43%，效果顯著。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，今年度已擇定新莊體育園區周邊復興路、中華路、公園路及和興街打造新北第二處「行人友善環境示範區」，同樣規畫透過道路速限降低、補繪並增加行穿線、調整斜坡道，以及全面實施行人早開或專用時相及增加警示標誌標線等工程，提升人車動線安全性。

林昭賢指出，該區同樣位於捷運新莊站周邊，不僅步行運動人口眾多，每逢重要賽事也是吸引許多人潮，希望透過相關管制措施，提供行人更友善的空間。

新莊選區民進黨市議員翁震州指出，確實體育園區周邊行人使用需求非常大，尤其運動賽事舉行時，更是人山人海，確實有其行人友善規畫必要。

但他指出，周邊同樣有許多傳統社區存在，過去以來機車停車空間本就不夠，但若機車退出騎樓，能否同樣增加相同量能的車格，加上附近鄰近捷運新莊站，民眾騎機車想要轉乘捷運站也常找不到位置，如果沒有足夠車格，這些車輛又該何去何從？

翁震州建議，附近新莊文德段公辦都更案件應該早日拆除，先設置臨時停車場滿足需求，樂見市府進步的政策，但也要兼顧周邊居民需求。

國民黨新北市議員戴湘儀則說，贊成市府相關政策，但機車退出騎樓後，老實說機車格再怎麼畫設還是不夠，尤其體育園區周邊道路本來也不寬，每逢賽事更是很塞，一定要先做好相關配套規畫，避免引發更嚴重交通問題。