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凱米颱風來了不用喝黃泥水 翡翠原水專管下午首啟用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2015年蘇迪勒颱風造成南勢溪土石崩塌，新店溪水如泥漿，為降低停供水風險，推動翡翠專管工程，隧道全長2.8公里，隧道日前貫通。本報資料照片
2015年蘇迪勒颱風造成南勢溪土石崩塌，新店溪水如泥漿，為降低停供水風險，推動翡翠專管工程，隧道全長2.8公里，隧道日前貫通。本報資料照片

凱米颱風逼近，北水處表示，日前由台北市長蔣萬安啟用的翡翠水庫原水專管，今天上午已經完成取水系統切換準備工作，預計今日下午將開始取用翡翠水庫原水，颱風期間，將可有效確保自來水供水水質及水量穩定。

北水處表示，受到近年氣候變遷影響，颱風及強降雨導致原水濁度上升已成常態，北水處為因應極端氣候衝擊，提升供水安全，翡翠原水管工程已於今年6月20日完工通水，本月11日北水處偕同翡翠水庫管理局進行翡翠原水管操作演練，測試結果正常良好。

因為這次凱米颱風警報發布，依序啟動翡翠原水管之取水作業，於颱風期間取用來自翡翠水庫之原水，確保穩定之供水與水質。

北水處說，水處一向以提供質優量足的台北好水為己任，水質檢驗室為取得環境部認證之實驗室，另設有95座水質監測站，於颱風期間仍然24小時連續嚴密監測水質，為水質全流程把關。若用戶有任何問題，可電洽北水處24小時客服專線02-87335678。

凱米颱風 水質 翡翠水庫

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